Лайму Вайкуле шокировала реакция на ее слова о Крыме

РИГА, 13 авг — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле шокирована реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме.

Во время пребывания в Одессе певица сказала, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Артистка добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что Советский Союз распался. Ее слова вызвали осуждение у коллег по цеху.

"Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит <…> Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят <…> Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления", — заявила певица латвийским журналистам.

Лайма отметила, что ей безразлично, чем этот скандал может закончиться, и выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя таким образом.

"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — считает Лайма.

По словам певицы, она не хочет больше участвовать в скандале.

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