Умер игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Биолог, эколог и педагог Михаил Басс, участвовавший в играх клуба "Что? Где? Когда?" с 1990 года, скончался от острого лейкоза, сообщают его коллеги.

"Не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени повидаться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким", — написала участница "Что? Где? Когда?" Ирина Гандилян на странице Басса в Facebook.

Как следует из комментариев на этой странице, Басс скончался в воскресенье от острого лейкоза, прогрессирующего в течение месяца. О месте и дате прощания пока не сообщается.

Басс родился в 1970 году. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "биофизика". Работал в лаборатории экологии животных и биомониторинга в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных (ранее — Дворец пионеров), а также в институте экспериментальной медицины и эколого-биологическом центре "Крестовский остров". Басс также известен как педагог дополнительного образования и организатор городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии.

В 1990 году Басс дебютировал в телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", а позднее стал одним из наиболее известных игроков команды Алексея Блинова и обладателем титула "Бессмертный член клуба".