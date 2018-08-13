Вайкуле сможет выступить на "Новой волне", несмотря на позицию по Крыму

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Позиция певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым, не имеет отношения к творчеству и не повлияет на ее выступление на фестивале "Новая волна" в Сочи, заявил РИА Новости продюсер фестиваля Александр Румянцев.

Вайкуле во время пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Артистка добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

"Мы пригласили Лайму на "Новую волну" из-за ее музыкального репертуара, она хорошая певица. Что она считает по поводу Крыма, живя в другой стране, — это личное дело… У Лаймы такое мнение, а я так не считаю", — сказал Румянцев.

Вайкуле выступит на открытии "Новой волны" в Сочи 4 сентября.