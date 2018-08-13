Брусникин находился на взлете творческих возможностей, заявил Женовач

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Режиссер и актер Дмитрий Брусникин был невероятно порядочным и человечным, он находился на взлете своих творческих возможностей, сказал в понедельник на церемонии прощания с режиссером худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач.

О кончине Брусникина в минувший четверг сообщила его супруга Марина Брусникина. В театре "Практика", художественным руководителем которого он являлся, уточнили, что режиссер умер в больнице.

Гражданская панихида проходит в МХТ имени Чехова. Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память режиссера, выражают соболезнования его вдове.

"Более светлого, доброго человека невозможно представить. Сейчас он был на взлете, и вдруг эта беда. Это несправедливо и неправильно. Он человек Художественного театра, из той породы людей, для которых порядочность и человечность не просто слова. Мы сегодня прощаемся с частью нашей жизни", — сказал Женовач.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский назвал кончину Брусникина невероятной трагедией и страшной несправедливостью. Он добавил, что Брусникин был талантливым артистом, режиссером, педагогом и организатором. "Удивительно красивый человек — и внешне, и внутренне", — сказал Кибовский.