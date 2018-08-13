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Культура

"Я узнал, как выглядит конец света": книга разработчика ядерного плана США

(обновлено: 08:08 13.08.2018)
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© РИА Новости / А. ЗюзинПерейти в фотобанкБойцы Народной армии Вьетнама защищают город Лангшон. 1979 годБойцы Народной армии Вьетнама защищают город Лангшон. 1979 год
© РИА Новости / А. Зюзин
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Летопись безумия ядерной эры — в издательстве "Альпина паблишер" вышла книга "Машина Судного дня. Откровения разработчика плана ядерной войны". Это подробные воспоминания легендарного разоблачителя, опубликовавшего в 1971 году "документы Пентагона" о вьетнамской войне.

Кадр из фильма Человек, который спас мир
© Фото предоставлено Центром документального кино
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Дэниел Эллсберг, непосредственный участник событий, рассказывает об опасности и безрассудстве ядерной политики США, которая фактически не изменилась со времен холодной войны. РИА Новости публикует фрагменты книги, впервые раскрывающие детали плана, предполагавшего превентивный удар по СССР и уничтожение более полумиллиарда человек.

Человек, который знал все

"Когда мне только-только исполнилось 30 лет, я узнал, как может выглядеть конец нашего мира", — так Дэниел Эллсберг описывает день, когда в офисе Белого дома увидел документ, предназначавшийся "лично президенту". На тот момент — весной 1961 года — им был Джон Кеннеди. На этом листке содержался ответ на вопрос Объединенному комитету начальников штабов, который от имени главы государства сформулировал лично Эллсберг.

"Вопрос выглядел так: "Если ваши планы всеобщей (ядерной. — Прим. ред.) войны пойдут, как задумывалось, сколько людей погибнет в Советском Союзе и Китае?" Ответ был представлен в форме диаграммы. На вертикальной оси откладывались потери в миллионах, а на горизонтальной — время в месяцах".

Автор книги вспоминает, что наименьшее число жертв составляло 275 миллионов, а через шесть месяцев увеличивалось до 325.

За 40 лет до WikiLeaks и Эдварда Сноудена Эллсберг вошел в историю как человек, предавший огласке так называемые "документы Пентагона". В 1971 году военный аналитик Госдепартамента США и сотрудник корпорации RAND (аналитический центр, выполнявший исследования по заказу правительства США) передал прессе секретные данные о действиях высшего руководства страны в ходе вьетнамской войны. Разоблачения едва не стоили Эллсбергу свободы, но сыграли свою роль в прекращении боевых действий и импичменте президента Ричарда Никсона.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАмериканские солдаты арестовывают вьетнамцев, подозреваемых в связи с партизанами. Вьетнамская война
© РИА Новости
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Американские солдаты арестовывают вьетнамцев, подозреваемых в связи с партизанами. Вьетнамская война

Между тем Эллсберг скопировал документы не только о Вьетнаме, но об угрозе ядерной войны между США и СССР. По роковому стечению обстоятельств эти данные, переданные им на хранение брату, были утеряны после разрушительного урагана. В своей книге Эллсберг собрал все, что известно из рассекреченных архивов Пентагона, воспоминаний бывших военных и государственных деятелей, а также из его личных записей того периода. Его книга разоблачает несколько расхожих мифов.

Миф о количестве жертв

В день, когда Эллсберг увидел злополучную диаграмму в Белом доме, он подготовил еще один вопрос, который предполагалось направить начальникам штабов за подписью президента.

Американские военнослужащие в противогазах. Война в Южном Вьетнаме
© РИА Новости
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В этом документе запрашивались данные о глобальных потерях от американских ударов не только в советско-китайском блоке, но и в других странах. 

"В соответствии с прогнозом в Восточной Европе в сумме должны были погибнуть еще 100 миллионов человек. Радиоактивное заражение могло погубить 100 миллионов человек и в Западной Европе — в зависимости от направления ветра (по большому счету все определялось временем года). Так или иначе, независимо от времени года ожидалась гибель не менее 100 миллионов человек в нейтральных странах вблизи границ советского блока и Китая: в Финляндии, Австрии, Афганистане, Индии, Японии…" — пишет Эллсберг.

Радиоактивное заражение после ядерных ударов по укрытиям для советских подводных лодок в Ленинграде полностью уничтожило бы население Финляндии. А суммарные потери от первого американского удара по Советскому Союзу, странам Варшавского договора и Китаю оценивали в 600 миллионов человек.

"В конечном итоге дым (а не радиоактивные осадки, которые выпадут главным образом в Северном полушарии) имеет фатальные последствия: дым и сажа от сплошных пожаров в сотнях городов, попав в стратосферу, остаются там и могут не оседать больше десятилетия. Они затянут небосвод на всем земном шаре и перекроют доступ солнечному свету, в результате чего глобальная температура понизится до уровня последнего ледникового периода, сельскохозяйственное производство прекратится, и в течение одного-двух лет наступит всеобщий голод", — пишет автор.

© AP Photo / DODЭсминец ВМС США Maddox. 1964 год
© AP Photo / DOD
Эсминец ВМС США Maddox. 1964 год

Он уверен, что, если бы эти планы реализовали во время Берлинского или Карибского кризисов, погибли бы не 600 миллионов, а значительно больше. Остальных (на тот момент на Земле насчитывалось три миллиарда человек) уничтожила бы ядерная зима, подчеркивает Эллсберг.

Миф о ненападении первыми

В книге эксперт отмечает, что "стратегические системы США всегда представляли собой силы первого удара". То есть ядерный план разрабатывался не как ответ в случае агрессии со стороны СССР, но именно как стратегия нападения.

Стратегические системы никогда не были "средством неспровоцированного неожиданного нападения". "Несмотря на официальное отрицание, упреждающий "пуск по сигналу предупреждения" — либо тактического предупреждения, либо стратегического предупреждения о неизбежности ядерной эскалации — всегда был центральной частью нашей стратегии".

© Фото : Public domainБомбардировка целей во время войны во Вьетнаме
© Фото : Public domain
Бомбардировка целей во время войны во Вьетнаме

Миф о ядерном чемоданчике

Вера американцев в то, что первое лицо государства — президент и только он — принимает решение о нанесении ядерного удара, тоже беспочвенна, утверждает Эллсберг. Он доказывает, что это сплошной обман.

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"В действительности не только президент может принять решение и отдать приказ и даже не министр обороны или Объединенный комитет начальников штабов в Пентагоне (как считают по большей части те, кто когда-либо задумывался об этом вопросе), а командующие за тысячи километров от Вашингтона, которые решили, что их подчиненным грозит уничтожение".

Эллсберг отмечает, что письма со специальными кодами для пуска ядерного оружия находились в распоряжении всех командующих частей, где есть ядерное оружие. "При определенных обстоятельствах военачальник с четырьмя звездами на погонах мог самостоятельно отдать приказ о нанесении ядерного удара без предварительного решения президента", — уверен он.

© Fotobank.ru/Getty ImagesЗалп орудий американского крейсера "Канберра"
© Fotobank.ru/Getty Images
Залп орудий американского крейсера "Канберра"

Миф о конце ядерной эры

Автор книги считает, что и сегодня ситуация мало чем отличается: президент Трамп получает от военных советников те же данные, которыми Эллсберг располагал в 1960-х.

Манекены в помещение для укрываемых бомбоубежища
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Базовые элементы американского ядерного щита остаются сегодня такими же, какими они были почти 60 лет назад: тысячи носителей ядерных боеголовок в состоянии повышенной боевой готовности нацелены главным образом на российские военные цели, включая командные пункты в городах или недалеко от них", — указывает эксперт. Официально американские власти мотивируют это необходимостью сдерживания потенциальной агрессии России.

"Подобное широко афишируемое представление — это намеренный обман. Сдерживание Советского Союза и ответ на ядерное нападение никогда не были единственной и даже главной целью наших ядерных планов и приготовлений", — заявляет Эллсберг.

"Характер, масштабы и размещение наших стратегических ядерных сил всегда преследовали совершенно другую цель: ограничение ущерба от возмездия Советского Союза или России в ответ на первый удар США по СССР или России. Их возможности, в частности, должны подкреплять реальность угроз США нанести ограниченный ядерный удар или угроз "первого использования" в региональных, первоначально неядерных, конфликтах с участием Советского Союза, России или ее союзников", —  утверждает автор.

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