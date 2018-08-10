Умер народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян

Скульптор и художник Николай Никогосян в своей мастерской. Архивное фото

Скульптор и художник Николай Никогосян в своей мастерской. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян скончался в Москве на 100-ом году жизни, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

"Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 10 августа 2018 года на 100-м году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян. Многолетний опыт работы Никогосяна в монументальной, мемориальной и станковой скульптуре принес ему заслуженное признание в нашей стране, и за рубежом", — говорится в сообщении.

Информация о времени и месте похорон уточняется, добавили в пресс-службе.

Наиболее известные работы Никогосяна — монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве. Мастером созданы скульптурные надгробия кинорежиссеру Всеволоду Пудовкину, композитору Вано Мурадели, поэту Самуилу Маршаку и другим деятелям культуры.