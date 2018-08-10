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Культура

Прощание с Дмитрием Брусникиным пройдет 13 августа в МХТ имени Чехова

(обновлено: 15:51 10.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАктер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фотоАктер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Режиссера и художественного руководителя московского театра "Практика" Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с ним пройдет 13 августа в МХТ имени Чехова.

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Режиссер Дмитрий Брусникин умел удивлять своим талантом, заявил Калягин
О кончине режиссера сообщила накануне его супруга Марина Брусникина. Ему было 60 лет. В театре "Практика" уточнили, что он умер в больнице. 

Дмитрий Брусникин известен как актер, режиссер, сценарист и театральный педагог. Он окончил школу-студию МХАТ, где учился на курсе Олега Ефремова, и, по словам Александра Калягина, был его любимым учеником. Творческий путь Брусникин начал в труппе МХТ имени Чехова в качестве актера. Несколько лет спустя дебютировал в качестве режиссера в театре-студии "Человек", поставив спектакль "В ожидании Годо" по произведению Самуэля Беккета.

Более 25 лет Брусникин преподавал актерское мастерство в школе-студии МХАТ. Особую известность получил его курс 2015 года, именовавшийся "Мастерская Дмитрия Брусникина": выпускники в полном составе были приняты в московский экспериментальный театр "Практика".

С мая этого года Брусникин исполнял обязанности директора театра, а 7 августа, за два дня до смерти, его перевели на должность художественного руководителя. Пост директора занял Борис Мездрич.

Умел удивлять

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Мосгордумы назвал Брусникина самобытным режиссером
Коллеги Дмитрия Брусникина с огромной болью отозвались на известие о его кончине. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин признался, что не мог поверить в произошедшее, и назвал уход Брусникина невосполнимой потерей для всего театрального мира.

"Я очень его любил. Его любили все без исключения. На спектакли его "Мастерской" попасть было невозможно, а желающих множество: театральная молодежь, студенты профессиональных вузов, состоявшиеся актеры, коллеги-артисты, режиссеры, всем было интересно, а чем еще может удивить Брусникин. И он удивлял, и всегда это было талантливо, искрометно, ярко, интересно и, я уверен, что и дальше были бы новые открытия и победы, если бы он не ушел так неожиданно и так рано", — сказал Калягин.

По его словам, Брусникин был талантливым актером и уникальным педагогом. Калягин также отметил неоценимый вклад режиссера в работу СТД. В МХТ имени Чехова смерть режиссера, "коренного мхатовца и последователя Олега Ефремова" назвали настоящим шоком. В театре "Практика" рассказали, что у Брусникина было множество творческих планов.

Вкладывал душу в каждого

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мединский назвал смерть Брусникина большой утратой для российской культуры
Режиссер Владимир Панков подчеркнул, что скоропостижный уход Дмитрия Брусникина стал огромной потерей для каждого, кто имеет отношение к театру, в особенности для театральной молодежи.

"Он душу вкладывал в каждого и вырастил целое поколение молодых, которые сейчас занимают ведущие позиции в отечественном театре. Нет сил поверить в то, что произошло", — сказал Панков РИА Новости.

Режиссер театра-мастерской Петра Фоменко Евгений Каменькович назвал Брусникина удивительным человеком, который умел дружить и дарить окружающим позитив. По его словам, режиссер посвятил себя преподаванию и преуспел на этом поприще.

"Счастье, что он успел сделать свой театр. Не знаю, кто подхватит это знамя, но очень не хотелось бы, чтобы это пропало. Мне кажется, что нет человека, с которым у него были бы плохие отношения. Светлая ему память", – сказал Каменькович РИА Новости.

Человек редкой самоотдачи

Соболезнования близким, коллегам и друзьям Брусникина направил министр культуры Владимир Мединский. В телеграмме он отметил, что Брусникина ценили за редкую самоотдачу и невероятную созидательную энергию, умение работать на пределе сил и потрясающие организаторские качества.

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В МХТ имени Чехова шокированы смертью Дмитрия Брусникина
Министр культуры добавил, что Брусникин вписал немало ярких страниц в историю отечественного сценического искусства. "Он стал достойным учеником Олега Ефремова, воспринял дух и традиции МХТ, а вместе с ними и удивительное профессиональное чутье, позволившее дать начало новым востребованным театральным проектам", — написал Мединский.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал Брусникина выдающимся театральным деятелем, талантливым актером и самобытным режиссером, который внес неоценимый вклад в развитие современного отечественного театра и совершенствование актерского образования.

"Всю свою жизнь Дмитрий Владимирович посвятил любимому делу, театральному искусству и своим ученикам. Коренной мхатовец, профессор легендарной школы-студии МХАТ, он открыл новых талантливых актёров и режиссеров, которые сегодня играют и ставят спектакли на ведущих экспериментальных площадках страны — в авангарде отечественного театра", — заключил Шапошников.

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