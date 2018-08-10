Прощание с Дмитрием Брусникиным пройдет 13 августа в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Режиссера и художественного руководителя московского театра "Практика" Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с ним пройдет 13 августа в МХТ имени Чехова.
Дмитрий Брусникин известен как актер, режиссер, сценарист и театральный педагог. Он окончил школу-студию МХАТ, где учился на курсе Олега Ефремова, и, по словам Александра Калягина, был его любимым учеником. Творческий путь Брусникин начал в труппе МХТ имени Чехова в качестве актера. Несколько лет спустя дебютировал в качестве режиссера в театре-студии "Человек", поставив спектакль "В ожидании Годо" по произведению Самуэля Беккета.
Более 25 лет Брусникин преподавал актерское мастерство в школе-студии МХАТ. Особую известность получил его курс 2015 года, именовавшийся "Мастерская Дмитрия Брусникина": выпускники в полном составе были приняты в московский экспериментальный театр "Практика".
С мая этого года Брусникин исполнял обязанности директора театра, а 7 августа, за два дня до смерти, его перевели на должность художественного руководителя. Пост директора занял Борис Мездрич.
Умел удивлять
"Я очень его любил. Его любили все без исключения. На спектакли его "Мастерской" попасть было невозможно, а желающих множество: театральная молодежь, студенты профессиональных вузов, состоявшиеся актеры, коллеги-артисты, режиссеры, всем было интересно, а чем еще может удивить Брусникин. И он удивлял, и всегда это было талантливо, искрометно, ярко, интересно и, я уверен, что и дальше были бы новые открытия и победы, если бы он не ушел так неожиданно и так рано", — сказал Калягин.
По его словам, Брусникин был талантливым актером и уникальным педагогом. Калягин также отметил неоценимый вклад режиссера в работу СТД. В МХТ имени Чехова смерть режиссера, "коренного мхатовца и последователя Олега Ефремова" назвали настоящим шоком. В театре "Практика" рассказали, что у Брусникина было множество творческих планов.
Вкладывал душу в каждого
"Он душу вкладывал в каждого и вырастил целое поколение молодых, которые сейчас занимают ведущие позиции в отечественном театре. Нет сил поверить в то, что произошло", — сказал Панков РИА Новости.
Режиссер театра-мастерской Петра Фоменко Евгений Каменькович назвал Брусникина удивительным человеком, который умел дружить и дарить окружающим позитив. По его словам, режиссер посвятил себя преподаванию и преуспел на этом поприще.
"Счастье, что он успел сделать свой театр. Не знаю, кто подхватит это знамя, но очень не хотелось бы, чтобы это пропало. Мне кажется, что нет человека, с которым у него были бы плохие отношения. Светлая ему память", – сказал Каменькович РИА Новости.
Человек редкой самоотдачи
Соболезнования близким, коллегам и друзьям Брусникина направил министр культуры Владимир Мединский. В телеграмме он отметил, что Брусникина ценили за редкую самоотдачу и невероятную созидательную энергию, умение работать на пределе сил и потрясающие организаторские качества.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал Брусникина выдающимся театральным деятелем, талантливым актером и самобытным режиссером, который внес неоценимый вклад в развитие современного отечественного театра и совершенствование актерского образования.
"Всю свою жизнь Дмитрий Владимирович посвятил любимому делу, театральному искусству и своим ученикам. Коренной мхатовец, профессор легендарной школы-студии МХАТ, он открыл новых талантливых актёров и режиссеров, которые сегодня играют и ставят спектакли на ведущих экспериментальных площадках страны — в авангарде отечественного театра", — заключил Шапошников.