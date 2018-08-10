Российскую неделю моды номинировали на премию Campaign Event Awards

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia и исторический фестиваль "Времена и эпохи. Собрание" вошли в короткий список престижной международной премии Campaign Event Awards 2018, об этом сообщается на официальном сайте награды.

Премия Campaign Event Awards 2018 ежегодно вручается фестивалям и мероприятиям за креативные решения в области инновационного маркетинга. В этом году в короткий список награды вошли сразу два представителя из России, информация об этом опубликована на официальном сайте награды.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая проходит в России дважды в год и объединяет на своей площадке более 100 российских и зарубежных дизайнеров, представлена в коротком списке номинации "Exhibition experience". Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание", проходивший с 1 по 12 июня 2017 года, поборется за награду в номинации "Bravest campaign".

В шорт-лист также вошли мероприятия международных компаний Google, MasterCard, Virgin, Amazon, Ferrero Rocher, Tom Ford, Adidas, Converse и другие. Церемония награждения состоится 1 ноября в Великобритании.

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