Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра "Практика".

"Да, Дмитрий Владимирович умер", — сказали в пресс-службе.

Эту информацию РИА Новости также подтвердила супруга режиссера и актера Марина Брусникина.

В МХТ имени Чехова кончину артиста назвали настоящим шоком и невосполнимой потерей. В театре отметили, что Брусникин — коренной мхатовец, ученик и последователь Олега Ефремова.

Актерский коллектив выразил искренние соболезнования семье Брусникина. О дате и времени прощания сообщат дополнительно.

Биография Брусникина

В 1993 году актер получил звание заслуженного артиста России, а в 2009 — заслуженного деятеля искусств.

В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учебы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе приняли в Московский драматический театр "Человек", а самого Брусникина назначили заместителем художественного руководителя театра.

В 2017 году "Мастерская Дмитрия Брусникина" в полном составе вошла в труппу московского экспериментального театра "Практика".

В начале мая Департамент культуры Москвы назначил Брусникина директором театра "Практика", а 8 августа он перешел на должность худрука.