Умерла актриса из "Вечного зова" Тамара Дегтярева

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Старейшая актриса Московского театра "Современник" Тамара Дегтярева скончалась на 75-ом году жизни, сообщили в театре.

"Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили. Невероятно талантливая, мудрая, остроумная Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которой мы называем наш театр, наш "Современник". Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную", — говорится в сообщении театра.

В "Современнике" отметили, что Дегтярева не могла жить без театра и без зрителя, и продолжала играть Евдокию в спектакле "Время женщин" даже будучи прикованной к инвалидному креслу.

О времени и месте прощания станет известно позже.

"Великая русская актриса"

Известный артист театра и кино Сергей Гармаш назвал Дегтяреву великой русской актрисой, которая прожила нелегкую жизнь.

"Будучи тяжело больной, лишившись ноги, она продолжала работать в театре. Нам горько и больно. Обращаемся ко всем зрителям почтить память Тамары Васильевны Дегтяревой, великой русской актрисы. Светлая ей память", — сказал РИА Новости Гармаш.

Дегтярева — заслуженная артистка РСФСР, обладательница госпремии СССР за исполнение роли Агаты Гавриловны Савельевой в фильме "Вечный зов", народная артистка России.

Сыграла более 70 ролей в кино и театре. Мастерски исполняла роли второго плана. Преподавала актерское мастерство во ВГИКе. В ноябре 2012 года перенесла операцию по ампутации ноги.