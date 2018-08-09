Мединский: в России кинематограф не сможет развиваться без протекционизма

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Национальный кинематограф не сможет активно развиваться без продуманной системы государственного протекционизма, позиция РФ к западному кинематографу слишком либеральна, заявил министр культуры Владимир Мединский.

"Без дополнительной системы — продуманной, согласованной с рынком — госпротекционизма дальше нам развиваться будет тяжело", — сказал Мединский журналистам.

По его словам, в других странах существует комплексная система протекционистских мер в отношении национального кинематографа.

"В этом отношении Россия занимает неразумно либеральную позицию по отношению к голливудской экспансии. Все эти годы мы поэтапно, последовательно, к сожалению, малыми шагами движемся в направлении здравого смысла в отношениях с мировым кинобизнесом", — добавил министр.