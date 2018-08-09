Питт ответил на претензии Джоли по алиментам

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Голливудский актер Брэд Питт в ответ на претензии Анджелины Джоли по поводу недостаточных алиментов заявил, что выплатил бывшей супруге более 9 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC.

Питт и Джоли ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что актриса обратилась в суд с заявлением, где говорилось, что с момента расставания Питт не заплатил ей и детям "никакой значительной суммы".

В ответном обращении адвокаты Питта оспорили это утверждение. Сообщается, что он "одолжил" женщине 8 миллионов долларов, чтобы она могла купить дом, в котором проживает в настоящий момент. Также Питт потратил 1,3 миллиона долларов для оплаты счетов в пользу Джоли и их совместных детей. Кроме того, юристы обвинили сторону Джоли в манипулировании освещением процесса в СМИ.

Адвокат Джоли в свою очередь назвал ответ команды Питта "наглой попыткой" затемнить истину и отвлечь внимание от факта, что актер не исполняет свои обязанности по поддержке детей.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.