Умер художник и музыкант Андрей Крисанов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Художник и музыкант Андрей Крисанов скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook музыкант Алексей Вишня.

"Я просил его об интервью этой зимой — он уже не хотел ни о чём говорить. Покойся с миром, Андрюх", — написал он.

Информацию о смерти подтвердил и один из основателей "Кино" Андрей Рыбин.

"Андрей Крисанов умер", — сказал Рыбин.

Советский и российский художник Андрей Крисанов родился в Новороссийске в 1966 году. В середине 80-х переехал в Ленинград, вступил в группу "Новые Художники". После знакомства с участниками "Кино" начал учиться играть на бас-гитаре. Он также создавал декорации для выступлений коллектива, иногда играл с ними на концертах и был автором идеи обложки альбома "Группа крови" (1988). Крисанов снимался в клипах "Кино" на песни "Видели ночь", "Фильмы".

Картины Крисанова позднее выставлялись в музеях США и Европы. Он также снимался в эпизодических ролях в таких фильмах, как "Асса" Сергея Соловьева, "Рок" Алексея Учителя и других.