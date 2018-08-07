Умер создатель героев "Каникул в Простоквашино" художник Аркадий Шер

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В "Союзмультфильме" назвали большой потерей смерть известного художника Аркадия Шера, который был автором всех героев и иллюстраций к "Каникулам в Простоквашино".

"Да, в Подмосковье скончался известный художник Аркадий Шер — автор всех героев и иллюстраций к "Каникулам в Простоквашино". Мы хорошо помним его блестящие работы. Это был скромнейший человек с колоссальным чувством юмора и невероятным талантом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Союзмультфильма", отметив, что Шер "боролся с болезнью отчаянно, до самого конца".

"Его смерть – большая потеря для всего анимационного сообщества. Киностудия приносит самые искренние соболезнования семье Аркадия", — отметили в пресс-службе.