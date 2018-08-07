Так говорил Станиславский: правила жизни и работы классика театра

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Восемьдесят лет назад скончался режиссер и театральный деятель Константин Сергеевич Станиславский. "Любите искусство в себе, а не себя в искусстве", "Театр начинается с вешалки" — эти его афоризмы общеизвестны, а сформулированные им принципы работы актеров на сцене сегодня изучают во всем мире.

Станиславский, пожалуй, единственный теоретик театра, чьи высказывания вошли в повседневную жизнь. "Не верю!", "Театр начинается с вешалки" — эти слова повторяют, часто даже не задумываясь, кому они принадлежат.

Свое знаменитое "Не верю!" Константин Сергеевич говорил актерам, порицая их за неестественность и патетику на сцене.

Фраза "Театр начинается с вешалки" — из письма Станиславского к гардеробщикам МХАТа, в котором он благодарил их за поздравления с 70-летием.

Режиссер написал тогда: "Наш Художественный театр отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей". А еще он говорил: "Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Если вы будете эксплуатировать искусство, оно вас предаст; искусство очень мстительно".

© РИА Новости Перейти в фотобанк Возвращение артистов Художественного театра из гастрольной поездки по Европе и Америке в Москву. Слева направо: Константин Станиславский, Владимир Антонов-Овсеенко, Мария Станиславская © РИА Новости Перейти в фотобанк Возвращение артистов Художественного театра из гастрольной поездки по Европе и Америке в Москву. Слева направо: Константин Станиславский, Владимир Антонов-Овсеенко, Мария Станиславская

Так называемой системы Станиславского в качестве четкого методического пособия не существует. Однако она изложена в трудах реформатора театра. Один из главных приемов — актерское перевоплощение.

"Актер должен знать о своем персонаже все — и откуда он пришел перед тем, как появился на сцене, и кто его родители, и всю биографию героя".

Режиссер требовал от артистов, чтобы они рассказывали ему полную историю жизни своих героев, хотя она не была прописана в пьесе. Каждый образ нуждался в кропотливой проработке.

Артист обязан ясно понимать, кто его герой и что ему нужно. Иначе он будет бессмысленно ходить по сцене, действовать как заведенная машина, считал Станиславский.

Благодаря ему теперь в театральных школах по всему миру начинающие актеры выполняют разные упражнения, основанные на наблюдении за животными, людьми, направленные на развитие внимания.

Система Станиславского прижилась и в кино, чему способствовало появление звукового кинематографа. Режиссер Всеволод Пудовкин писал, что киноактер по системе воспитания должен быть ближе всего именно к школе Станиславского, и всячески пропагандировал этот театральный подход.

Помогло еще и то, что в 1930-е активно начали сниматься актеры МХАТа. Труды теоретика русского театра внимательно изучали такие кинорежиссеры, как Сергей Эйзенштейн и Сергей Герасимов.

Многим обязан Станиславскому и Голливуд. Например, Дастин Хоффман перед съемками фильма "Марафонец", вживаясь в образ человека в бегах, не мылся, не спал нормально, одевался в тряпье.

Надо сказать, Константин Сергеевич был личностью весьма независимой. В непростые 1920-1930-е годы он отстаивал традиционные художественные ценности русской сцены.

МХАТу предъявляли социально-политические обвинения в "отсталости". В ответ в театре поставили "Горячее сердце" по пьесе Александра Островского. Да и внешне Станиславский — в пенсне, костюме, часто с галстуком-бабочкой — никак не походил на пролетарского режиссера.

Не секрет, что после многих лет совместной работы пути двух реформаторов сцены Станиславского и Немировича-Данченко разошлись. Но, даже будучи в ссоре, Константин Сергеевич часто выручал Владимира Ивановича, который был страстным карточным игроком со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сам Станиславский был очень аккуратен в деньгах. Сохранилось множество его блокнотов, где, помимо зарисовок для декораций, афоризмов, списков, адресов и рецептов, — записи расходов и наличия средств на счетах.

И конечно, особое место в системе Станиславского всегда занимала артистическая этика, под которой режиссер подразумевал коллективное творчество. Он был уверен: сбой у любого артиста, технического работника или же преследование личных целей ставит под угрозу весь спектакль, успех всего театра.