В уральском Камышлове жители выстроились в форму землянички в день города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Почти 3,5 тысячи жителей и гостей города Камышлов Свердловской области установили рекорд, выстроившись на площади в фигуру земляники в день 350-летия города, сообщают власти региона.

Рекорд установлен в рамках мероприятий, посвященных 350-летию Камышлова – одного из самых старинных городов Урала. Акция была названа "Мегаземляника".

"В ходе мероприятий в день 350-летия Камышлова в городе прошел фестиваль декоративно-прикладного искусства и гастрономии "Земляничный джем". Его участники установили всероссийский рекорд и намерены попасть в Книгу рекордов России. В ходе акции "Мегаземляника" 3350 человек в плащах красного и зеленого цвета выстроились на площади города Камышлов в форме земляники – главной ягоды фестиваля и его символа", — говорится в сообщении.

Более пяти минут потребовалось, чтобы зафиксировать рекорд, после подсчета представители Книги рекордов России официально подтвердили результат и вручили главе Камышлова Алексею Половникову соответствующие сертификаты на русском и английском языках, отмечают власти.

В рамках празднования 350-летия Камышлова в городе прошел шестой международный музыкальный фестиваль Ural Terra Jazz. На сцену вышли музыканты из России, США, Нидерландов, Италии, Финляндии и Кубы. Джаз объединил на сцене музыкантов с разных концов света, различные ритмы и стили.

"На первом фестивале зрителями были несколько сотен человек, а сегодня Ural Terra Jazz – больше чем праздник для жителей городского округа, это культурное событие регионального значения. Фестиваль становится таким же брендом Камышлова, как Обуховский минеральный источник. Законодательное собрание Свердловской области не случайно выступает соорганизатором фестиваля: это та реальная работа по геобрендингу, развитию внутреннего туризма, которая нужна региону. Большое спасибо Даниилу Борисовичу Крамеру, который стал идейным вдохновителем мероприятия и каждый год открывает для нас новые грани джаза", – приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания региона Людмилы Бабушкиной.

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