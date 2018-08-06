В уральском Камышлове жители выстроились в форму землянички в день города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Почти 3,5 тысячи жителей и гостей города Камышлов Свердловской области установили рекорд, выстроившись на площади в фигуру земляники в день 350-летия города, сообщают власти региона.
Рекорд установлен в рамках мероприятий, посвященных 350-летию Камышлова – одного из самых старинных городов Урала. Акция была названа "Мегаземляника".
"В ходе мероприятий в день 350-летия Камышлова в городе прошел фестиваль декоративно-прикладного искусства и гастрономии "Земляничный джем". Его участники установили всероссийский рекорд и намерены попасть в Книгу рекордов России. В ходе акции "Мегаземляника" 3350 человек в плащах красного и зеленого цвета выстроились на площади города Камышлов в форме земляники – главной ягоды фестиваля и его символа", — говорится в сообщении.
Более пяти минут потребовалось, чтобы зафиксировать рекорд, после подсчета представители Книги рекордов России официально подтвердили результат и вручили главе Камышлова Алексею Половникову соответствующие сертификаты на русском и английском языках, отмечают власти.
В рамках празднования 350-летия Камышлова в городе прошел шестой международный музыкальный фестиваль Ural Terra Jazz. На сцену вышли музыканты из России, США, Нидерландов, Италии, Финляндии и Кубы. Джаз объединил на сцене музыкантов с разных концов света, различные ритмы и стили.