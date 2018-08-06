Американский актер Роберт Редфорд заявил о завершении карьеры

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский актер и режиссер Роберт Редфорд заявил, что намерен прекратить сниматься в кино, сообщает издание Entertainment Weekly.

"Никогда не говори никогда, но я довольно серьезно решил, что в отношении актерства для меня на этом "все", — сказал 81-летний актер в интервью изданию. По его словам, он хотел бы уйти на позитивной ноте и намерен "двигаться вперед" к пенсии.

При этом Редфорд не исключил, что может поучаствовать в каком-либо проекте в качестве режиссера.

"Посмотрим", — сказал актер.

Роберт Редфорд приступил к работе в кино в 21-летнем возрасте. За свою 60-летнюю карьеру актер снялся в таких известных фильмах, как "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), "Великий Гэтсби" (1974) и "Вся президентская рать" (1976). За свою роль в фильме "Афера" (1973) актер получил номинацию на премию "Оскар". Кроме того, Редфорд получил "Оскара" за лучшую режиссуру в фильме "Обыкновенные люди" в 1981 году – это был его дебютный фильм.

Последней работой Редфорда станет фильм "Старик с пистолетом", премьера которого в России должна состояться 28 сентября.