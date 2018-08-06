Актриса Анна Соколова умерла на сцене

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ведущая актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова умерла на сцене, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Соколовой было 49 лет. Актриса скончалась 4 августа во время репетиции спектакля "Ханума", в котором должна была сыграть главную роль.

Артистка известна своими ролями в пьесах "Квадратура круга" Катаева, "Женитьба" и "Декамерон". В 2015 году вместе с Борисом Щербаковым и Александром Олешко актриса снялась в фильме "Главный" Юрия Кары.

"Она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар. Многоплановость ее таланта навсегда останутся в золотом фонде театральной памяти", — отмечается в размещенном на сайте театра некрологе.

О причинах смерти Соколовой не сообщается. Прощание с артисткой проходит в понедельник в Прокопьевском театре.