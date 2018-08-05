ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Около десяти тысяч человек пришли на концерт ко Дню железнодорожника в Луганске, в котором приняли участие российские исполнители Денис Клявер, Юлия Беретта и Brandon Stone, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Популярные российские исполнители Денис Клявер, Юлия Беретта и Brandon Stone сегодня, 5 августа, выступили на Театральной площади столицы ЛНР с праздничным концертом, посвященным Дню железнодорожника. Мероприятие посетили около десяти тысяч человек, в том числе гости из временно оккупированных киевскими силовиками городов и районов Донбасса", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Первым на сцену вышел участник телепроекта "Голос" Brandon Stone и исполнил известные песни из своего репертуара, а также композиции, которые он исполнял во время участие в "Голосе". Кроме того, в Луганске он представил премьеру песни "Строптивая", во время исполнения которой спустился к зрителям. Российская певица и актриса, экс-солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта спела песни из репертуара "Стрелок", а также сольные композиции. Во время исполнения одной из них, "Дочь моего отца", на "подтанцовку" вышли дети, присутствовавшие на концерте.

"Я второй раз приезжаю, и второй раз это такое счастье от ваших замечательных людей, потому что настолько теплый прием, настолько они все с горящими сердцами. Очень мне нравится работать в вашем городе. И тогда было хорошо, и сейчас хорошо", — рассказала она.

Российский певец, музыкант, экс-солист группы "Чай вдвоем" Денис Клявер также исполнил хиты из репертуара дуэта, а также свои сольные песни. Артист попрощался с публикой композицией "Я обязательно вернусь" и со сцены пообещал еще неоднократно приехать в Луганск с концертами.

"Зрители потрясающие! Надеюсь, что у них такие же ощущения, как у меня, потому что атмосфера невероятная. Такие концерты, как правило, очень сильно остаются в душе и в сердце. Когда зрителю нравится твое творчество, он поет твои песни, это самое большое счастье для любого артиста", — рассказал журналистам Клявер после выступления.