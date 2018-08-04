Из "Бикинино" на "Куртизанскую": соцсети переименовывают московское метро

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В соцсетях набирает популярность аккаунт столичного фотографа и ювелира Валентина Монастырского, который остроумно переиначивает названия станций московского метро. Снимки "отредактированных" надписей на стенах подземки он выкладывает в инстаграме под хештегом #val1kmetro. Вообще-то, он публиковал в этой рубрике фото вестибюлей и красивых элементов декора столичного метро. Однако славу в Cети ему принесли публикации каламбуров с названиями станций. РИА Новости собрало самые оригинальные варианты.

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