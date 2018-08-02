Прощание с актером Юрием Мартыновым состоится 4 августа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Прощание с актером Юрием Мартыновым, скончавшимся в четверг в возрасте 84 лет, состоится в субботу, его похоронят в Пушкинском районе Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного театра киноактера.

Мартынов — заслуженный артист России, актер театра и кино, служил в Государственном театре киноактёра с 1960 года.

"По имеющейся у нас информации прощание с Мартыновым состоится в субботу, 4 августа. Место прощания и похорон родственники не уточняют на данный момент", — сказали в театре.

В пресс-службе уточнили, что Мартынова похоронят в Пушкинском районе рядом с супругой.

Мартынов сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых — "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Им было 19", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мёд", "Зареченские женихи", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка" и многих других.