Режиссер "Звездных войн" сообщил о начале съемок девятого эпизода саги

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Режиссер Джей Джей Абрамс сообщил о начале съемок девятого эпизода саги "Звездные войны".

"Радостно и грустно начинать новую часть без Кэрри, но благодаря замечательным актерам (актерскому составу) и съемочной группе мы готовы приступать (к съемкам. — Прим. ред.)", — написал Абрамс в своем аккаунте в Twitter.

Он также выразил особую благодарность Джорджу Лукасу за "создание этого невероятного мира и истории, частью которой нам посчастливилось стать".

Выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, запланирован на декабрь 2019 года.

Кэрри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет сел в аэропорту. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Принцесса Лея в новой части киноэпопеи "Звездные войны" появится по-прежнему в исполнении Кэрри Фишер. Для этого будут использованы кадры, снятые для седьмого эпизода франшизы ("Звёздные войны: Пробуждение силы"), но не вошедшие в фильм.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии, в 2017 года — восьмой.