Strand Magazine напечатает неизданный рассказ Хемингуэя

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский журнал Strand Magazine впервые опубликует ранее неизданный рассказ известного писателя Эрнеста Хемингуэя, написанный в 1956 году, сообщает издание.

"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side", — говорится на сайте ежеквартального журнала.

Действие в неизданном произведении, посвященном Второй мировой войне, происходит в гостинице Ritz в Париже, повествование ведется от лица человека по имени Роберт, которого в рассказе также называют "папой". Как отмечает журнал, рассказ представляет собой "яркую зарисовку, изображающую солдат, уставших от войны, но с надеждой смотрящих в будущее".

Эрнест Миллер Хемингуэй — известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Громкую славу Хемингуэю принесли романы и многочисленные рассказы и его полная приключений и неожиданностей жизнь. Многие произведения писателя, например "По ком звонит колокол", "Прощай оружие!", "Старик и море", переведены на множество языков и признаны шедеврами мировой литературы.

Хемингуэй принимал участие во Второй мировой войне. В качестве военного корреспондента участвовал в полетах британских ВВС, описывая высадку союзников в Нормандии, в августе 1944 года вошел с американскими войсками в Париж. За храбрость он был удостоен Бронзовой звезды.