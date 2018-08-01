Театр на Малой Бронной первым из "москвичей" откроет новый сезон

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Театр на Малой Бронной первым в Москве открывает свой новый, 73-й сезон, в среду в театре состоялся традиционный сбор труппы, на котором художественный руководитель Сергей Голомазов рассказал о предстоящих планах, ремонте и переезде театра во Дворец на Яузе.

"Первой премьерой нового сезона, к которой мы уже сегодня непосредственно начинаем готовиться, станет спектакль "Тиль". Мы должны были выпустить его еще в мае, но проект очень непростой со всех точек зрения — музыкальной, технической, постановочной, что потребовало больше времени. Премьерные показы состоятся уже 22-23 сентября", — сообщил Голомазов.

Как он пояснил РИА Новости, "Тиль" по пьесе Григория Горина – это "многонаселенная постановка", в которой занято более 30 человек. "Спектакль синтетический, музыкально-драматический, рок-опера, с живой музыкой. Эта работа требует от артиста особого умения и драматического, и вокального. Наш "Тиль" — это мечта о герое, о бунтаре", — рассказал худрук театра.

В сентябре, по его словам, также начинаются репетиции еще одной премьеры сезона – спектакля "Макбет" Шекспира, постановкой которого занимается режиссер Антон Яковлев. Кроме того, в этом сезоне планируется спектакль для детей "Кентервильское приведение" по Оскару Уайльду, "Маленькие трагедии" Пушкина, "Квартира Коломбины" Людмилы Петрушевской.

Голомазов подчеркнул, что этот сезон будет не простым, прежде всего, потому, что в связи с предстоящим ремонтом театру предстоит переезд во Дворец на Яузе, где сейчас работает театр "Современник". Где-то в конце декабря "Современник" уедет к себе домой на Чистые пруды, и их сменит во Дворце на Яузе Театр на Малой Бронной.

"У нас в театре часть ремонта уже завершена, остается фактически только зрительный зал и сцена. Так что, я думаю, что мы там пробудем не так долго как "Современник", не более года", — добавил Голомазов.

Откроет новый сезон Театр на Малой Бронной 1 августа спектаклем "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова в постановке Павла Сафонова.