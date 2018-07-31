На Урале пройдет шестой международный джазовый фестиваль UralTerraJazz

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Шестой международный джазовый фестиваль UralTerraJazz в субботу пройдет в городе Камышлов Свердловской области, сообщила на пресс-конференции во вторник и.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина.
"В череде знаковых событий, которые проводятся на территории Свердловской области, джазовый фестиваль в Камышлове занимает особое место. Он проходит в этом году в шестой раз, и он насыщен интересными, самобытными культурными акциями", — сказала и.о. министра культуры. В этом году фестиваль посвящен 350-летию Камышлова — одного из самых старинных городов на Урале.
Программный директор UralTerraJazz Ирина Щетникова рассказала журналистам о программе фестиваля. "Программа этого джазового фестиваля – одна из самых лучших программ джазовых фестивалей всей России. Начну я с самого "вкусного" для себя — Тим Клипхаус (Нидерланды, скрипка). Он будет играть с трио Даниила Крамера. Даниил сам пригласил этого музыканта. Он очень востребованный. Если просто представить скрипку, играющую в формате цыганского джаза, — насколько это будет красиво, вкусно в летний день на открытой площадке", — сказала Щетникова.
Также на фестивале будет играть музыкант из США – Чэд Лефковитц-Браун. "Это представитель молодого направления джазовых музыкантов Нью-Йорка, музыкантов третьего тысячелетия, который является восходящей звездой джазового мира. Это уже более интеллектуальная музыка — сontemporary jazz. Это то, куда движется джазовая музыка", — отметила программный директор фестиваля.
Классика джаза будет представлена чернокожей вокалисткой из Италии, участницей телевизионной программы "Голос Италии" Деборой Чести, которая выступит с трио Крамера. Помимо этого, ожидается выступление музыкантов из Кубы HotHavanaOrchestra, финской вокалистки и гитаристки Эрьи Люютинен, а также резидентов екатеринбургского джаз-клуба EverJazz. В этом году будет организовано пространство для общения с музыкантами и мастер-классов.
Глава Камышловского городского округа Алексей Половников сообщил, что параллельно с джазовым фестивалем пройдут фестиваль песчаных скульптур "Kamyshlov-art-Sand 2018" и гастрономический фестиваль "Земляничный джем". Помимо этого, участники фестиваля намерены установить рекорд России, выстроившись в большую земляничку. Ожидается, что в акции примут участие 4 тысячи человек, уточнил Половников.