Президент фестиваля "Окно в Европу" рассказал о задаче киносмотра

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент фестиваля российского кино "Окно в Европу", известный киновед и кинокритик Армен Медведев считает, что главная задача Выборгского кинофорума — представить максимально широкую панораму современного отечественного кино.

На фестивале "Окно в Европу", который пройдет в Выборге с 10 по 16 августа, будет показано около 130 картин.

"В этом году в конкурсе "Игровое кино. Осенние премьеры" сложилась большая и разнообразная программа. В нее вошло пять дебютов, четыре фильма представлены режиссерами, которые выпускают свою вторую полнометражную картину, а также работы опытных авторов – Александра Велединского, Оксаны Карас, Александры Стреляной и Александра Шейна", — рассказал Медведев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что пока в конкурсе преобладает "мужской кинематограф": из 14 конкурсных лент лишь четыре созданы режиссерами-женщинами.

Что касается тематики, то, по словам Медведева, большинство фильмов посвящены проблемам современности, поискам молодых героев своего пути. Но представлены и картины, которые переносят зрителя в недалекое прошлое страны – 20-30-е и военные годы, рубеж 60-70-х и 80-е годы ХХ века.

"В программе есть фильмы с сильной драматургией, интересные в своем поиске форм и киноязыка. Во всех картинах, снятых в самых разных жанрах – это психологическая драма и трагикомедия, биографический фильм и черная комедия, мелодрама и экранизация, экспериментальное кино на стыке форматов, — чувствуется свой авторский стиль, своя особая интонация", — отметил президент.

По словам Медведева, шестой год проходит конкурсная программа фильмов, созданных в кооперации российских и зарубежных кинематографистов.

"В этом году в конкурс "Копродукция. Окно в мир" вошли три документальных, пять игровых и один полнометражный анимационный фильм. География нашего конкурса: Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Чехия, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Германия, США", — сказал президент кинофорума.

Медведев отметил, что в других программах фестиваля будут представлены фильмы из разных регионов России – Якутии, Татарстана, Бурятии.

"В наш традиционный конкурс "Выборгский счет" включены не только картины нашего конкурса игрового кино, но и фильмы, отмеченные наградами других российских и международных кинофестивалей. Таким образом, мы постараемся представить максимально широкую панораму современного отечественного кино", — подчеркнул Медведев.