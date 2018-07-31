МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Москве скончалась актриса Театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, сообщила РИА Новости заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова.

Кузнецова умерла в воскресенье, ей было 55 лет. Уточняется, что в последнее время она тяжело болела.

"Первого августа в Боткинской больнице в 11 часов утра начнется прощание с актрисой, затем здесь же пройдет отпевание и похоронена она будет на Митинском кладбище", — сказала Боголюбова.

Наталья Кузнецова окончила ГИТИС, с 1984 года работала в столичном театре имени Ермоловой, где сыграла в спектаклях "Утиная охота-90", "Барышня-крестьянка", "Язычники", "Бедность не порок" и других.

В кино дебютировала в начале 90-х, известна зрителям по ролям в фильмах "Дураки умирают по пятницам", "Сваха", Жуков", "Темное царство", "Бигль".