Актеры "Стражей Галактики" вступились за уволенного режиссера фильма

Актер Майкл Рукер, актриса Пом Клементьефф и режиссер Джеймс Ганн (слева направо) во время фотоколла создателей и актеров фильма Стражи галактики. Архивное фото

Актер Майкл Рукер, актриса Пом Клементьефф и режиссер Джеймс Ганн (слева направо) во время фотоколла создателей и актеров фильма Стражи галактики. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Актеры фильма "Стражи Галактики" подписали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, уволенного из-за серии "оскорбительных" сообщений в социальной сети Twitter, письмо опубликовал на свое странице в Instagram главный герой картины Крис Пратт.

Ранее американская компания The Walt Disney Studios уволила режиссера фильма "Стражи Галактики" Ганна из-за серии "оскорбительных" сообщений в социальной сети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией.

"Хотя я не поддерживаю неуместные шутки Джеймса Ганна, сделанные много лет назад, он хороший человек. Я лично хотел бы, чтобы он был восстановлен как режиссер третьей части", — написал актер.

"Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали эти десять дней перед нашим комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить", — говорится в письме, подписанном Праттом, Брэдли Купером, Зои Салданой, Вином Дизелем, Дейвом Батиста и другими членами актерского состава.

Издание Los Angeles Times сообщило, что еще перед подписанием контракта со студией Ганн размещал в Twitter сообщения на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, написанные в саркастичной манере.

Режиссер в собственном заявлении отметил, что в начале своей карьеры "он видел себя провокатором" и "делал фильмы и шутки, которые были вопиющими и табуированными". Ганн отметил, что с тех пор он изменился, как и его фильмы и шутки.