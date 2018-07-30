МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский актер Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни, сообщается на странице театра "Современник" в Facebook.

У артиста остановилось сердце, когда он гулял с собакой.

В "Современнике" выразили соболезнования жене и двум сыновьям Шеховцова.

"Сережа начинал в "Современнике-2" практически мальчишкой, после окончания Школы-студии МХАТ. Потом долгие годы, так или иначе, сотрудничал с "Современником". Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна", — подчеркнули в театре, отметив последние роли актера в постановках "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".

Шеховцов играл не только в театре. Он также известен по ролям в таких сериалах, как "Кровавая барыня", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Жизнь и судьба".

О дате и времени прощания с актером станет известно позднее.