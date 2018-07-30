Пресс-секретарь Кобзона рассказала о здоровье певца

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Состояние народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона стабильное, никаких изменений в худшую сторону нет. Об этом рассказала РИА Новости его пресс-секретарь Варвара Виноградова.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме уточнил РИА Новости, что певец находится в стабильно тяжелом состоянии.

В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзону стало хуже и он впал в кому. Сестра народного артиста СССР Гелена опровергла RT эту информацию.

Поддержка коллег по Госдуме

Как рассказала жена артиста Нелли Кобзон, в больнице его навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

"Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен… И от Алексея Архиповича Леонова все время к нам приходят добрые слова", — рассказала она радио "КП".

Супруга артиста также добавила, что никому никаких заявлений по поводу здоровья мужа не делает и никогда не делала, поскольку здоровье человека — "это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей".

Кроме того, отвечая на вопрос о различных слухах, касающихся состояния артиста, она заявила, что не знает, "откуда люди это берут".

"Я очень благодарна всем людям — столько тепла, столько приветов… Я хотела бы только попросить всех, кто беспокоится, продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья", — сказала она радио "КП".

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожелал Кобзону скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что он преодолеет любые трудности.

Проблемы со здоровьем

"Это талантливый, очень умный, мужественный и удивительно патриотически настроенный человек. Мы вместе с ним создали движение "Дети России", "Дети Донбасса". Уже в этом году приняли 100 человек. Он активный помощник, мы гала-концерт вместе делаем", — сказал он.

Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание, и с тех пор он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

С прошлой недели певец находится в одной из столичных больниц. Родные утверждают, что госпитализация плановая, ряд СМИ настаивают на том, что состояние артиста очень тяжелое, и он лежит в реанимации.