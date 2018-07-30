Пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии артиста

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В состоянии народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона нет никаких изменений в худшую сторону, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь депутата Варвара Виноградова.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме сообщал РИА Новости, что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии. В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось. Сестра народного артиста СССР Гелена опровергла RT информацию о коме.

"Нет никаких изменений в худшую сторону", — сказала Виноградова.