Ученые назвали формулу успешного фильма

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Группа ученых из США и Великобритании выявила формулу успешного сценария, который может принести фильму кассовый успех. За основу они брали сюжетную арку фильма. Соответствующее исследование опубликовано Корнеллским университетом в США.
Ученые проанализировали 6 147 фильмов с полными сценариями, а также информацию о сборах каждого фильма в стране, где он был впервые выпущен.
В результате они установили, что самые большие кассовые сборы были у фильмов с сюжетной аркой "резкое падение, затем подъём". Это такие фильмы как, "Крестный отец", "Отступники" и "Бегущий по лезвию бритвы".
Однако они также отмечают, что не стоит зацикливаться лишь на самой успешной сюжетной арке. Тщательно подобранная комбинация бюджета и жанра может сделать финансово успешным фильм с любой сюжетной аркой.
К примеру, исследователи считают, что "резкий подъём, затем падение" подойдет для малобюджетных фильмов, а "непрерывное равномерное движение к падению" принесет успех картинам с большим бюджетом.