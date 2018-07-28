Гран-при фестиваля "Хрустальный источникъ" получил фильм "Жги!"

ЕССЕНТУКИ, 28 июл — РИА Новости. Гран-при первого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный источникъ" получил фильм Кирилла Плетнева "Жги!", церемония закрытия фестиваля прошла в Ессентуках в концертном зале "Шаляпин" в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Вручая приз супруге отсутствующего Плетнева, актрисе Нино Нинидзе, председатель жюри, сценарист Рустам Ибрагимбеков предложил сделать жюри фестиваля бессменным. "Нам тут нравится", — сказал Ибрагимбеков.

Почетной гостьей фестиваля стала звезда французского кино, актриса Катрин Денёв. Она, получая приз "За высокое служение искусству", отметила, что "много пережила, чтобы попасть на этот фестиваль, но я считаю, что фестивали должны объединять людей". В кулуарах фестиваля говорили, что у актрисы были проблемы с визой. В подарок от спонсоров фестиваля французская звезда получила шубу.

"Думал ли я когда-нибудь, что просижу пару часов рядом с великой Катрин Денёв? Конечно, нет! И я даже умудрился к ней прикоснуться и совершенно не беспокоился по этом поводу", — пошутил Ибрагимбеков.

Он напомнил, что Денёв выступила против "охватившего Европу безумия" преследования мужчин за харассмент (приставания и домогательства на рабочем месте — ред.). "Мужчины должны ухаживать за женщинами", — сказал председатель жюри.

Лучшим режиссером жюри признало Эдуарда Новикова ("Царь-птица").

Лучшими актерами стали Марина Неелова за роль в фильме "Карп отмороженный", приз за нее получил режиссер картины Владимир Котт, и Дмитрий Нагиев за роль Виталия Калоева в фильме "Непрощенный". Приз за Нагиева получил режиссер Сарик Андреасян. Драма "Непрощенный" также удостоилась приза прессы и приза зрительских симпатий.

Приз за лучшую операторскую работу вручили Игорю Клебанову за фильм Павла Чухрая "Холодное лето".

За лучший сценарий жюри отметило Алексея Бородачева ("Жили-были").

Приз "Признание" имени Риммы Марковой получила актриса Наталья Суркова ("Дурак", "Великая").

Фестиваль проходил в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске с 21 по 28 июня. За время проведения киносмотр во всех городах посетили более 43 тысяч человек.