Гран-при фестиваля "Хрустальный источникъ" получил фильм "Жги!"

ЕССЕНТУКИ, 28 июл — РИА Новости. Гран-при первого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный источникъ" получил фильм Кирилла Плетнева "Жги!", церемония закрытия фестиваля прошла в Ессентуках в концертном зале "Шаляпин" в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Почетной гостьей фестиваля стала звезда французского кино, актриса Катрин Денёв. Она, получая приз "За высокое служение искусству", отметила, что "много пережила, чтобы попасть на этот фестиваль, но я считаю, что фестивали должны объединять людей". В кулуарах фестиваля говорили, что у актрисы были проблемы с визой. В подарок от спонсоров фестиваля французская звезда получила шубу.
"Думал ли я когда-нибудь, что просижу пару часов рядом с великой Катрин Денёв? Конечно, нет! И я даже умудрился к ней прикоснуться и совершенно не беспокоился по этом поводу", — пошутил Ибрагимбеков.
Лучшим режиссером жюри признало Эдуарда Новикова ("Царь-птица").
Лучшими актерами стали Марина Неелова за роль в фильме "Карп отмороженный", приз за нее получил режиссер картины Владимир Котт, и Дмитрий Нагиев за роль Виталия Калоева в фильме "Непрощенный". Приз за Нагиева получил режиссер Сарик Андреасян. Драма "Непрощенный" также удостоилась приза прессы и приза зрительских симпатий.
За лучший сценарий жюри отметило Алексея Бородачева ("Жили-были").
Приз "Признание" имени Риммы Марковой получила актриса Наталья Суркова ("Дурак", "Великая").
Фестиваль проходил в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске с 21 по 28 июня. За время проведения киносмотр во всех городах посетили более 43 тысяч человек.