Катрин Денев получила почетный приз фестиваля "Хрустальный источникъ"

ЕССЕНТУКИ, 28 июл — РИА Новости. Звезда французского кино Катрин Денев получила почетный приз "За высокое служение искусству" первого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный источникъ", церемония закрытия фестиваля проходит в субботу в городе Ессентуки на Театральной площади.

"Спасибо, я много пережила, чтобы попасть на этот фестиваль, но я считаю, что фестивали должны объединять людей", — сказала Денев, получая приз. В подарок от спонсоров звезда получила шубу.

Катрин Денев приобрела известность, исполнив главную роль в фильме "Шербурские зонтики", актриса работала со всеми выдающимися французскими режиссерами, в частности, снялась в фильмах "Тристана", "Дневная красавица" Луиса Буньюэля, "Последнее метро" Франсуа Трюффо, "Танцующая в темноте" Ларса фон Триера, "Восемь женщин" Франсуа Озона и многих других.

Фестиваль "Хрустальный источникъ" проходил в пяти городах Кавказских Минеральных Вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске с 21 по 28 июня.