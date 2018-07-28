В Москве прервали концерт группы Gorillaz из-за грозы

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сильнейшая гроза прервала концерт группы Gorillaz на фестивале Park Live, который в субботу проходит в парке Горького в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"По соображениям безопасности нам пришлось прервать шоу. Мы надеемся, что сможем продолжить", — появилось сообщение на экранах возле сцены.
Поклонники продолжают ожидать возвращения группы на сцену, несмотря на дождь.
Позже на экранах появилось еще одно сообщение, в котором говорилось, что музыканты Gorillaz не будут продолжать выступление.
"Уважаемые друзья, в связи с форс-мажорными погодными условиями по техническим причинам группа Gorillaz не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам", — появилось сообщение на экранах возле сцены.