В Москве прервали концерт группы Gorillaz из-за грозы

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сильнейшая гроза прервала концерт группы Gorillaz на фестивале Park Live, который в субботу проходит в парке Горького в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль Park Live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. В субботу вечером был запланирован концерт британской группы Gorillaz. Коллектив отыграл больше половины сет-листа, но им пришлось прервать выступление из-за сильнейшей грозы.

"По соображениям безопасности нам пришлось прервать шоу. Мы надеемся, что сможем продолжить", — появилось сообщение на экранах возле сцены.

Поклонники продолжают ожидать возвращения группы на сцену, несмотря на дождь.

Позже на экранах появилось еще одно сообщение, в котором говорилось, что музыканты Gorillaz не будут продолжать выступление.

"Уважаемые друзья, в связи с форс-мажорными погодными условиями по техническим причинам группа Gorillaz не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам", — появилось сообщение на экранах возле сцены.