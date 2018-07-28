Заключительный этап фестиваля "Высоцкий фест" прошел в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился заключительный этап региональных отборочных туров всероссийского молодежного фестиваля авторской песни "Высоцкий фест", сообщили организаторы проекта.

Ранее отборочные этапы были проведены в Москве, Новосибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. По итогам каждого конкурса были отобрано по 50 финалистов. В этом году на проект было подано более 2300 заявок.

Всероссийский фестиваль, организованный Благотворительным фондом имени Владимира Высоцкого, стартовал 25 июня 2018 года при поддержке президента РФ. Владимир Путин предложил идею фестиваля молодых авторов-исполнителей во время посещения музея-квартиры Владимира Высоцкого в январе этого года.

Главной целью конкурса является создание эффективного социального лифта для молодежного музыкального андерграунда. К участию в конкурсе приглашаются музыканты от 18 до 35 лет.



