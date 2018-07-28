МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдёт в понедельник, 30 июля, в Центральном доме литераторов, сообщили РИА Новости в семье прозаика.

"Похоронят Владимира Николаевича на Троекуровском кладбище", — сказала собеседница агентства.

Писатель скончался от сердечного приступа на 86-м году жизни.

Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира". Лауреат премии "Триумф" и госпремии РФ за книгу "Монументальная пропаганда".

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