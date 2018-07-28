Сестра Кобзона опровергла сообщения, что артист впал в кому

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сестра народного артиста СССР Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о том, что певец впал в кому.

"С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками?", — заявила она в комментарии телеканалу RT

Гелена уточнила, что Кобзон находится на плановом лечении, а сообщения СМИ заставили родственников и друзей артиста беспокоиться. Она призвала уважительнее относиться к личной жизни певца и не распространять непроверенную информацию.

"Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?" — добавила она.

Ранее пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова также уточнила, что артист проходит плановое лечение.

"Никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", — сказала она.

Данные о состоянии певца

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон попал в реанимацию. Сообщалось, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем он впал в кому.

В свою очередь, источник РИА Новости в Госдуме сообщал, что 80-летний певец, который также занимает пост первого замглавы комитета нижней палаты парламента по культуре, находится в стабильно тяжелом состоянии. Собеседник агентства тогда выразил уверенность в том, что Кобзон поправится.

"Он сильный и всегда побеждает", — сказал источник, уточнив, что певец проходит курс химиотерапии.

В июне в средствах массовой информации также сообщалось о госпитализации Кобзона. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что с артистом все в порядке — речь шла лишь вирусной инфекции.

Позднее и сам Кобзон рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо.

Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у артиста обнаружили онкологическое заболевание, после чего он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.