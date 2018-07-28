Сестра Кобзона опровергла сообщения, что артист впал в кому

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сестра народного артиста СССР Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о том, что певец впал в кому.RT.
Гелена уточнила, что Кобзон находится на плановом лечении, а сообщения СМИ заставили родственников и друзей артиста беспокоиться. Она призвала уважительнее относиться к личной жизни певца и не распространять непроверенную информацию.
"Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?" — добавила она.
Ранее пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова также уточнила, что артист проходит плановое лечение.
"Никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", — сказала она.
Данные о состоянии певца
В свою очередь, источник РИА Новости в Госдуме сообщал, что 80-летний певец, который также занимает пост первого замглавы комитета нижней палаты парламента по культуре, находится в стабильно тяжелом состоянии. Собеседник агентства тогда выразил уверенность в том, что Кобзон поправится.
"Он сильный и всегда побеждает", — сказал источник, уточнив, что певец проходит курс химиотерапии.
В июне в средствах массовой информации также сообщалось о госпитализации Кобзона. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что с артистом все в порядке — речь шла лишь вирусной инфекции.
Позднее и сам Кобзон рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо.
Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у артиста обнаружили онкологическое заболевание, после чего он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.