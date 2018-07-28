Сестра Кобзона опровергла сообщения о том, что артист впал в кому

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сестра народного артиста СССР и первого заместителя председателя Госдумы по культуре Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о коме певца.

"Слава Богу все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?" — заявила она каналу "360".

В комментарии RT она добавила, что сейчас артист "сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной (супруга — ред.) и с медсестрой.

"Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", — резюмировала она.

Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание и с тех пор он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

С прошлой недели певец находится в одной из столичных больниц. Родные утверждают, что госпитализация плановая, ряд СМИ настаивают на том, что состояние артиста очень тяжелое и он лежит в реанимации.