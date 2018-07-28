Иосиф Кобзон впал в кому, утверждают СМИ

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Иосиф Кобзон на церемонии прощания с поэтом Андреем Дементьевым. 29 июня 2018

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Иосиф Кобзон на церемонии прощания с поэтом Андреем Дементьевым. 29 июня 2018

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Народный артист СССР и первый замглавы комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон впал в кому, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, состояние певца ухудшилось этой ночью, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

У Иосифа Кобзона диагностировали рак в 2005 году, в последующие годы он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Кобзон попал в реанимацию. Представители артиста пояснили, что он действительно находится в больнице, однако на плановом лечении.