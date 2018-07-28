Историк литературы назвал Войновича по-настоящему русским писателем

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Писатель Владимир Войнович был здравым смыслом литературы и по-настоящему русским писателем, заявил глава Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

Войнович скончался от сердечного приступа на 86-м году жизни, об этом в ночь на субботу сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook.

"Войнович — русский писатель как таковой. Русский писатель — это тот, кто не ограничивается литературой как таковой, а это общественный деятель, который известен своей позицией. Все это можно сказать о Войновиче и его жизни", — сказал Бак РИА Новости.

Он отметил, что Войнович — это целая эпоха в жизни литературы. Он начинал в 1960-е годы, публиковался за рубежом, где создавал вещи сатирические и разоблачительные.

"Войнович представлял здравый смысл в нашей литературе. Он хотел видеть мир логичным, связным, объяснимым, логичным. Многое ему удалось, и для нас всех смерть Владимира Войновича — огромная утрата", — добавил собеседник агентства.

Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира". Лауреат премии "Триумф" и госпремии РФ за книгу "Монументальная пропаганда".

Подробнее о биографии Владимира Войновича читайте в справке РИА Новости >>