Американские военные спасут "российского президента" в новом фильме

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Youtube-канале компании Lionsgate Movies опубликован трейлер нового фильма "Охотник-убийца", в котором американские подводники предотвращают Третью мировую войну, спасая российского президента.

Новый фильм рассказывает об экипаже американской подводной лодки, которая находится в Северном Ледовитом океане. В ходе выполнения задания им становится известно, что в России планируется военный переворот, инициированный министром обороны России. Это может окончательно разрушить мировой порядок и привести к масштабной войне. Чтобы не допустить этого, команда подлодки решает провести операцию по спасению российского президента.

Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гари Олдман, а в роли президента России снялся российский актер Александр Дьяченко. Режиссером ленты выступил Донован Марш.

В российский прокат фильм выйдет 25 октября 2018 года.