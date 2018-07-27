Сергей Безруков представил третью песню

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сергей Безруков и группа "Крестный папа" представили свой третий сингл "С какой мы планеты", сообщили в пресс-службе Губернского театра.

"Лето в разгаре, самое время уходить в отрыв и колесить по планете с хорошей музыкой в плейлисте! Я посвящаю эту песню всем, кто не боится быть вне догм и правил, которые мешают нам жить легко и светло, радуясь каждому дню", — такими словами артист предварил выход нового сингла.

Он отметил, что по стечению обстоятельств, для старта сингла был выбран день, собравший сразу несколько астрономических событий – противостояние Марса, а также полное лунное затмение. "Самое время задуматься, с какой мы планеты сегодня?" – пошутил Безруков.

Песня размещена на официальном YouTube канале артиста, а также на музыкальных платформах iTunes, Apple Music, Google Play и других.

Премьера первого сингла Безрукова и его рок-группы – "Не про нас" – состоялась 1 июня, и в первый же день песня оказалась в российском топ-5 музыкального чарта iTunes, а затем – на 94 позиции в европейском топ-100.