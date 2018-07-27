МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Десять лауреатов получили награды Всероссийской премии "Хранители наследия", торжественная церемония состоялась в пятницу в музее-усадьбе "Архангельское".

Премия "Хранители наследия" призвана привлечь внимание власти и общества к людям, которые служат сохранению историко-культурного наследия России. Одним из инициаторов и первых лауреатов награды стал выдающийся реставратор Савва Ямщиков.

"Мне хочется сказать, что в этом году волонтерства и добровольчества премия приобретает особое значение. Мы понимаем невероятную значимость и важность этого движения… Важность совместного труда во имя единой цели. Я бы хотел поздравить победителей и пожелать им всего самого наилучшего", — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии.

Свое приветствие участникам также направил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня премия "Хранители наследия" вручается лучшим представителям самых разных профессий — ученым, архитекторам, реставраторам, сотрудникам музеев, журналистам. Всех их объединяет высочайшая компетентность, преданность избранному делу, стремление быть сопричастным к сбережению нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния", — говорится в телеграмме президента, которую зачитал министр культуры.

Премию вручили десяти лауреатам. В номинации "Возрождение" победителем стал Андрей Кочетков, в номинации "Созидание" награду получила Светлана Мисочник, в номинации "Краевед" — Александр Шитков, в номинации "Служение" — Сергей Карнаухов, в номинации "Доброволец" — Иван Вдовин, в номинации "Личность" — Александр Шкурко, в номинации "Хранитель" — Надежда Бережная, в номинации "Целеустремление" — Константин Богданов.

Учредителем премии выступает Региональный общественный фонд изучения наследия Петра Столыпина, ее председателем является Павел Пожигайло.