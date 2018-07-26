МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения.

Законопроектом предлагается установить, что под понятием "кинофестиваль" стоит понимать "культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри".

Инициативой уточняется, что в случае показа фильма на кинофестивале, который проходит на территории РФ и включает в себя конкурсную программу, прокатное удостоверение не будет требоваться.

При этом поясняется, что общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней, при условии, что показ картины осуществляется "не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания".

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым ежегодное утверждение перечня проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей в соответствии с порядком и критериями отнесения кинофестивалей к международным кинофестивалям, будет определяться правительством Российской Федерации. Таким образом, за Минкультуры РФ закрепляются полномочия по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории РФ международных кинофестивалей.