Ансамбль имени Александрова не будет участвовать в "Нашествии"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Организаторы фестиваля "Нашествие" не планировали выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова вместо групп, которые отказались участвовать в мероприятии, сообщила РИА Новости в четверг организатор фестиваля Анастасия Рогожникова.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщила, что ансамбль имени Александрова должен заменить на "Нашествии" группы, отказавшиеся от выступления.

"Мы узнали об этом сегодня из СМИ и были очень удивлены. Мы не анонсировали выступление Ансамбля имени Александрова, и откуда взялась эта информация, я не знаю. Мы это не планировали", — сказала Рогожникова.