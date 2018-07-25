Названы дата и место прощания с актером Исаковым

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Прощание с актером Александром Исаковым, который скончался 23 июля в возрасте 39 лет, пройдет в Москве.

Отпевание начнется 26 июля в 11.30, артист будет похоронен на Митинском кладбище, сообщила актриса Наталья Тищенко в Facebook.

Актриса Государственного театра киноактера Инна Выходцева отметила, что Исаков перенес на ногах воспаление легких и до последнего не хотел ложиться в больницу.

"Он к себе отнесся так: "Ну, подумаешь, воспаление легких, все пройдет". А не прошло. Он накануне смерти почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу, там он и скончался, потому что относиться вот так к себе с прохладцей… нельзя", — сказала Выходцева.

Актриса также выразила соболезнования матери актера и его сыну.

Директор Государственного театра киноактера Сурен Шаумян рассказал, что Исаков обладал многогранным талантом. Директор напомнил, что он пришел в театр в 2003 году помощником режиссера, но уже через несколько месяцев был принят в труппу и получил свою первую роль.

"Его очень любили все мы — коллеги "по цеху" и зрители, очень любили дети. С большой скорбью мы восприняли новость о смерти этого замечательного артиста, память о котором на долгое время останется в сердцах его друзей и коллег", — добавил Шаумян.

Ранее на сайте Государственного театра киноактёра сообщили, что актер театра и кино Александр Исаков скончался на 40-м году жизни. Исаков с 2004 года был занят в самых популярных постановках театра, среди которых — "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки" и многих других.

Исаков снимался в кино и сыграл в таких популярных фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".