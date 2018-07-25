В США выходит на экраны голливудский триллер с участием двух россиянок

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьера голливудского триллера Мэтти Беккермана "Сообщество" (The Row), в котором снялись две россиянки — певица и актриса из Владивостока Натали Юра и уроженка Перми, модель Таня Митюшина, пройдет в среду вечером в Лос-Анджелесе, в мировой прокат фильм выходит 27 июля.

Триллер рассказывает о жестоких ритуалах приема в закрытое студенческое объединение — "сестринство" — в одном из отдаленных американских кампусов.

"Картина будет интересна той зрительской аудитории, на которую она рассчитана — молодежной. Все атрибуты сегодняшнего дня в фильме присутствуют — блогеры, инстраграмеры, приложения для знакомств, на основе всего этого придумали захватывающий детективный сюжет", — рассказала РИА Новости Юра ("Три сестры" режиссера Юрия Грымова)

"Добро пожаловать, леди", — такими словами приглашает героиня Натали Юры первокурсниц к испытаниям, заканчивающимся гибелью для претенденток. Расследованием трагических обстоятельств занимается детектив, которого сыграл актер и многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Рэнди Кутюр.

По словам актрисы, это не первая ее работа с Кутюром, приключенческий триллер "Witch hunter (Охотник за ведьмами) с их участием появится на экранах в следующем году.

Митюшина в 2013 году снялась в эпизодической роли в комедии "Страсти Дон Жуана" (Don Jon).