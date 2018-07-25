Россия и Армения могут создать совместный Фонд кино

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия и Армения могут создать Фонд кино для поддержки совместных кинопроектов, сообщил министр культуры Владимир Мединский в среду, чьи слова приводит пресс-служба.

"У нас есть совместные кинопроекты, несколько лет назад вышел фильм "Землетрясение", в этом году — "Спитак", который получил "Серебряного Георгия" за лучшую режиссуру на последнем ММКФ", — сказал Владимир Мединский, подчеркнув, что у двух стран существует достаточно много интересных общих тем, которые могли бы лечь в основу тех или иных лент.

По его словам, фонд с общим капиталом мог бы выступать заказчиком как производства, так и продвижения совместных картин, а механизм его учреждения "может быть очень простым", "без бюрократической надстройки".

"Это может быть некое юридическое лицо, у которого есть директор с армянской и российской стороны и экспертный совет, которые решают, какие проекты поддерживать. Это могут быть как социальные, так и коммерческие ленты", — пояснил Мединский.

Он отметил, что на коммерческие картины фонд мог бы выделять деньги, например, на возвратной основе. Также, по его словам, можно рассмотреть вариант создания частно-государственной организации. "Мы можем не только охватить зрительскую аудиторию России и Армении, но и объединить усилия по продвижению наших картин за рубежом, так как российская и армянская диаспоры в мире достаточно большие", — подчеркнул министр.

Со своей стороны министр культуры Армении Лилит Макунц назвала создание российско-армянского фонда кино хорошей идеей. "Надо понять, какие шаги должны быть предприняты в этом направлении, понять формат и то, какие ресурсы, человеческие и финансовые, нужны", — сказала она, выразив уверенность, что такая организация будет способствовать появлению новых талантливых режиссеров.