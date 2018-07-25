Организаторы "Нашествия": Монеточка отменила выступление еще месяц назад

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Монеточка отменила свое выступление на фестивале "Нашествие" еще месяц назад, но это не повлияет на сотрудничество организаторов мероприятия с певицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля в среду.

"Фестиваль "Нашествие" ведет переговоры с огромным количеством артистов. Кто-то отменяется, кто-то переносится – это стандартный процесс. Монеточка отменила свое выступление на фестивале уже больше месяца назад. Да, сотрудничество продолжается", — сказали в пресс-службе.

Ранее днем Монеточка заявила об отмене своего выступления на "Нашествии" в 2018 году. Кроме того, подобные заявления сделали группы "Порнофильмы", "Йорш" и "Элизиум". Они отменили свои выступления из-за сотрудничества организаторов фестиваля с Минобороны.

Рок-фестиваль "Нашествие-2018" пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области, на нем выступят порядка 150 музыкальных групп, в числе которых "Алиса", "Ленинград", "Ария", "Пикник".